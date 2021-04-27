Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular

Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 genç, beyaz çarşaf giyerek ramazan davulcusunu korkuttu.

Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 genç, beyaz çarşaf giyerek ramazan davulcusunu korkuttu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Köy sakini 3 gencin yaptıkları şaka gündeme damga vurdu. Sahur vakti gençler üzerlerine giydikleri çarşafa ketçap ile kan süsü verdi. Bir yandan da ateş yaktılar. Bir süre sonra davul çalarak olay yerine gelen ramazan davulcusu gençleri gördüğü esnada dondu kaldı. Olayı anlamaya çalışan ve korkan ramazan davulcusu olay yerinden koşarak uzaklaştı. Gençler o anları bir yandan da cep telefonu ile görüntülerken, güvenlik kameralarına yansıdı. Ramazan davulcusu Doğuş K. olayın ardından korkup tanımadığı bir eve sığınıyor. Davulcunun jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gençler hazırladıkları videoyu Tik Tok uygulamasında da paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN