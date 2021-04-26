Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
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Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular

Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 genç, üzerine ketçap döktükleri beyaz çarşafları giyerek Ramazan davulcusunu korkuttu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 genç, üzerine ketçap döktükleri beyaz çarşafları giyerek Ramazan davulcusunu korkuttu. O anlar kameralara yansıdı.

İlçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde sahur vakti 3 genç, üzerlerine giydikleri çarşafa ketçap ile kan süsü vererek, ateş yaktılar. Bir süre sonra davul çalarak olay yerine gelen Ramazan davulcusu gençleri o halde görünce donup kaldı. Davulcu olay yerinden koşarak uzaklaşırken, gençler o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Korkarak tanımadığı bir eve sığınan davulcu Doğuş K.'nın jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gençler hazırladıkları videoyu Tik Tok uygulamasında da paylaştı. - ZONGULDAK

Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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