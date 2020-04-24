Ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı Kırklareli'nde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Kırklareli'nde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Kentteki ramazan davulcuları sahur vakti öncesinde Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplandı. Sahur vaktinin geleneksel habercileri ramazan davulcuları aralarında kısa bir değerlendirmede bulunarak ilk mesaileri için sokaklara çıktı.

Davul seslerini duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.

Davulcu Ferit Yılmaz Demirören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 yıldır ramazan ayı heyecanını yaşadığını söyledi.

Vatandaşları sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demirören, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle biraz mutsuz olduğunu belirtti.

bu yıl vatandaşlardan bahşiş almayacaklarını ifade eden Demirören, tüm vatandaşların salgın bitene kadar evlerinde kalmaları için uyarıda bulundu.

Demirören, yaklaşık 20 gündür kendisini evinde izole etmeye çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA