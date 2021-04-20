Ramazan davulcularının bahşişi Akhisar Belediyesi'nden

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da ramazan geleneğinin sürmesi adına davulcuların bahşişlerinin bu yıl Akhisar Belediyesi tarafından üstleneceğini açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan davulcularının bahşiş toplamalarına yasak getirilmesinin ardından, Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Davulcularının bahşiş toplamak için kapı kapı gezmelerini engellemek, bulaş riskini en aza indirmekve ekonomik olarak mağduriyet yaşamamaları için bu yılki bahşişlerini Akhisar Belediyesi'nin üstleneceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ve Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da 12 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan karar gereği yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret etmesi, kapı zili çalmaları gibi bulaş riski oluşturan davranışları yasaklanmıştı. Bunun üzerine ramazan geleneğini sürdüren ramazan davulcularının yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için harekete geçen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da ramazan geleneğinin sürmesi adına davulcuların bahşişlerinin bu yıl Akhisar Belediyesi tarafından üstleneceğini açıkladı.

BAŞKAN DUTLULU RAMAZAN DAVULCULARININ SORUNLARINI DİNLEDİ

Ramazan ayı boyunca sokak sokak dolaşarak ramazan davulu geleneğini sürdüren Akhisarlı ramazan davulcuları Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret etti. Belediye Meclis Salonu'nda ramazan davulcuları ile görüşen Başkan Besim Dutlulu, pandemi nedeniyle bahşiş toplayamayacak olan ramazan davulcularını mağdur etmeyeceklerini belirterek bu konuda nakdi destek sağlanacağı müjdesini verdi.

"BU ZOR SÜREÇTE ONLARA DESTEK OLACAĞIZ"

Pandemi sürecinde ramazan davulcularının da ekonomik olarak zor zamanlar yaşadığını belirten Başkan Dutlulu, bir ramazan geleneği olan ramazan davulcularının Akhisar'da yaşamaya devam etmesi için destek olacaklarını belirtti. Başkan Dutlulu,"Koronavirüs önlemleri kapsamında bahşiş toplama yasağı getirilen şehrimizdeki Ramazan davulcularının mağduriyetini Akhisar Belediyesi olarak gideriyoruz. Ramazan davulcularımız ile yaptığımız toplantıda bahşiş ücretlerini karşılayarak bu zor süreçte onlara destek olacağız. Buradaki amacımız hem koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaşmayı önlemek hem ekonomik açıdan zor zamanlar yaşan ramazan davulcularımızı desteklemek hem de Akhisar'ımızda Ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak. İhtiyaç duyulan her konuda, Akhisar Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan geleneğini sürdürmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Akhisarlı ramazan davulcuları, pandemi döneminde ekonomik açıdan zor zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, duyarlı ve örnek davranışından dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler