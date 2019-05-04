Ramazan Davulcuları Provalarını Tamamladı

RAMAZAN ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, Gaziantep'te provalarını tamamladı. Kentte görev alacak olan 6 bin davulcu, düğün salonlarında yaptıkları provalarla ramazan ayına hazırlandı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur davulcuları, kentte kiraladıkları bir salonda Ramazan ayı için yaptıkları hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayına 15 gün kala provalara başlayan davulcular bu sürede eksikliklerini giderdi.

Ramazan ayı boyunca 6 bin davulcunun görev yapacağını söyleyen, Gaziantep'teki 81 İl Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, Ramazan ayı için davulcuların hazırlıklar yaptığını belirterek şunları dedi:

"15 gün önceden davulcuların eğitimlerine başlıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye'nin birçok iline de davulcular Gaziantep'ten gidiyor. 13 binin üzerinde davulcumuz şu an İstanbul'da. Artık birçok yerde Ramazan davulu çaldırmıyorlar. Gaziantep'te sahurda görev yapan 6 bin davulcumuz var. Ramazan ayından 15 gün önce hazırlıklar yaparak davulcuları eğitiyoruz. Nasıl çalınacağı konusunda, nasıl hizmet edilmesi gerektiği ve halka davranış konusunda bilgilendiriyoruz. Sonra da davulcularımızı gönderiyoruz. Şimdiye kadar da hiçbir yanlışları görülmemiştir. Davulcularımız hizmet insanidir" dedi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA