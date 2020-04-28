Ramazan davulcuları Mamak'ta iş başında
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Ramazan davulcuları Mamak'ta iş başında

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan'da uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında Mamak Belediyesi, ilçede Ramazan geleneğinin yaşatılması ve vatandaşların sahura kaldırılabilmeleri için görev yapacak davulcuları belirledi.

Ramazan davulcuları Mamak'ta iş başında
28.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:46

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan'da uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında Mamak Belediyesi, ilçede Ramazan geleneğinin yaşatılması ve vatandaşların sahura kaldırılabilmeleri için görev yapacak davulcuları belirledi.

Mamak'ta tüm mahallelerde dönüşümlü olarak sokakları gezecek davulcular, resmi kimliklerini aldı. Ramazan davulu uygulamasının ilk adresi Başak Mahallesi oldu. Vatandaşları maniler ve ilahilerle sahura kaldıran Ramazan davulcularına ilgi büyüktü. Camlardan, balkonlardan davulcuları izleyen vatandaşlara Mamak Belediyesi ikram aracı da bir Ramazan geleneği olan Osmanlı şerbeti ikram etti.

Mamaklıların ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle biraz sıkıntılı, biraz zor bir dönemden geçiyoruz. Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i idrak ederek bayrama eriştiğimizde bu sıkıntılardan hem milletimiz hem de tüm insanlık kurtulmuş olur ve gerçek bir bayram sevinci yaşarız. Tabii ki geleneklerimiz, göreneklerimiz ve hassas olduğumuz konuların devam etmesi için kaygılarımız var. Biz kültürüne önem veren bir ilçeyiz, bu geleneğimizin devam etmesini istiyoruz. Ramazan davulculuğu artık sahurla özdeşleşmiş durumda. Bu alanda görev yapacak kardeşlerimiz belediyemize başvurularını yaptılar. Bizler de bu kardeşlerimizin başvurularını değerlendirdik ve kimliklerini kendilerine teslim ettik. Ramazan ayı süresince Ramazan davulcuları vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar ve aynı zamanda bu özel geleneği yaşatmış olacaklar. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Allah'tan diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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