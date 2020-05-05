Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı
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Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı

Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı
05.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:05

Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı Ramazan davulcuları bahşiş toplama yöntemleriyle vatandaşları doyasıya eğlendirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem...

Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı

Ramazan davulcuları bahşiş toplama yöntemleriyle vatandaşları doyasıya eğlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcular bahşiş toplarken, vatandaşları da doyasıya eğlendirdi. İftardan sonra klarnet ve darbuka ile dışarı çıkan Ramazan davulcuları, şarkılarıyla sokakları şenlendirdi. Klarnet, darbuka çalarak gezen davulcular vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Birçok vatandaş evlerinin balkon ve penceresine çıkarak Ramazan davulcularına alkışlarla eşlik etti. Bir vatandaş da Ramazan davulcularının şarkıları eşliğinde Roman havası oynadı. Ramazan davulcularının performansı renkli anlara sahne oldu.

Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladı

Kaynak: İHA

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