Ramazan'dan bayram ziyaretleri
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Ramazan'dan bayram ziyaretleri

Ramazan'dan bayram ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polis uygulama noktaları 112 Acil Çağrı merkezi ile belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polis uygulama noktaları 112 Acil Çağrı merkezi ile belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Tam kısıtlamada çalışan kamu kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Ramazan, Polis uygulama noktaları, 112 Acil çağrı merkezi, Su İşleri ve Fen İşleri ekiplerini ziyaret ederek, her şartta görevinin başında olan personeller ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. - KİLİS

Ramazan'dan bayram ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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