Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin
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Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin

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Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Ramazan ayında yapılan yanlışlara dikkat çekerek, doğru beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Uzmanlar, oruç döneminin sağlıklı geçmesi için sahurda süt içilmesini öneriyor. Bir bardak sütün 5 saat tokluk hissi verdiğini belirten uzmanlar, sahurda süt tüketimini tavsiye ediyor.

Bir bardak sütün insanı 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, sahurda süt içilmesini önerdi. Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini önererek, şunları söyledi: "Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı oluyor hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlıyor. ABD'li bilim adamları, insan bünyesinin açlığa olan ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü göstererek, bir bardak sütün insanı 5 saat boyunca tok tuttuğu belirtiyorlar. Sütün şekeri laktoz, açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Sütün bileşimindeki yağ da midede uzun süre kalarak tokluk duygusunun uzun sürmesini sağlıyor. Ayrıca ramazan boyunca sıcaklarda terleme ile kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanmasına destek oluyor."

Kilo almayı engelliyor

Ramazan sonrası kilo problemleri yaşandığını da belirten İnanç, "Ramazan'da geleneksel mutfağımız incelendiğinde, uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükseltmek amacıyla şerbetli hamur tatlıları yer alıyor. Uzun süreli açlık bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olmakta ve genellikle Ramazan ayında kilo alınmaktadır. Sahurda içilen bir bardak sütün dışında eğer tatlı tüketilecek ise az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıların tercih edilmesi kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olacak ve daha az enerji alarak Ramazan süresince kilo almamızı engelleyecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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