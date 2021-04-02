Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma olur mu?

Son dakika haberi... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma olur mu? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece korona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu. Artan vaka sayısının ardından Erdoğan ramazan ayında kafe ve restoranların paket servise geçeceğini bildirdi. İşte, vatandaşların merak ettiği ramazanda yasak var mı sorusunun detayları

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma olur mu? Sosyal medyada tam kapanmaya ilişkin arayışlar iyice artmış durumda. Vatandaşlar, vaka sayısındaki artış nedeniyle tam kapanma olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Peki konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti? Tam kapanma olacak mı? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazanda kapanma olup olmayacağı, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Kurugöl, "Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul'da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara'da da dikkat çekici bir artış görüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. "Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

ŞAŞIRTAN SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kovid-19'u atlatan kişilerin antikor düzeylerinin incelendiği çalışmaya göre, virüs yüküne daha çok maruz kalan sağlık çalışanlarının antikor koruyuculuğu 9 aya kadar çıkarken, daha az virüs yüküyle hastalık atlatan ev kadınları ise 3 ay içinde antikor koruyuculuğunu kaybediyor.

Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yaparken Kovid-19 tanısı alan toplam 123 sağlık çalışanının antikor düzeyi ve koruyuculuk süresine ilişkin yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

Ortaya çıkan yeni sonuçlara göre, koronavirüse yakalanarak hasta olan sağlık çalışanlarında en yüksek antikor seviyesine 4 ile 6'ncı haftada ulaşıldığı saptandı.

Araştırma sonuçlarına göre virüs bulaşan sağlık çalışanlarında 6'ncı aydan itibaren antikor seviyesinde anlamlı düşüş yaşanırken, yoğun bakım ve Kovid-19 servisinde yüksek virüs yüküne maruz kalarak hastalanan sağlık çalışanlarında ise sürenin 9 ile 12 ay arasında değiştiği tespit edildi.

Araştırmada hastanenin lojistik, idari, yemekhane gibi kısımlarında görevli olanların antikor seviyelerinin 6'ncı ayda tamamen kaybolduğu belirlendi.

RAMAZAN AYI YASAKLARI 2021!

-Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

-Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis şeklinde yapacak.

-Yine ramazan boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

-Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

KIRMIZI KATEGORİ

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