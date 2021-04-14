Ramazan'da Sosyal Market'ten 4 bin 362 yardım kolisi
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Ramazan'da Sosyal Market'ten 4 bin 362 yardım kolisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan'da Sosyal Market'ten 4 bin 362 yardım kolisi

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

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Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Sosyal Market tarafından başlatılan yardım seferberliği kapsamında, tespit edilen 4 bin 362 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtımına başlandı.

Beyoğlu'nda Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlatıldı.  Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market tarafından başlatılan yardım seferberliği kapsamında, içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolileri hazırlandı. Hazırlanan yardım kolileri, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek teslim edilmeye başlandı. Sosyal Market'ten düzenli olarak yardım alan 4 bin 88 kart sahibi aile ile pandemi nedeniyle Ramazan ayında ihtiyacı olan 274 aileye yardım kolisi dağıtılacak.

YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI KONUSUNDA YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Beyoğlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu süreci en iyi şekilde atlatabilmelerine yardımcı olmak için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın önemli bir kısmını da sosyal yardımlarımız oluşturuyor. Sosyal Marketimiz aracılığıyla her ay 5 binin üzerinde aileye kesintisiz yardım yapıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza da yardımların ulaştırılması konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ramazan ayı huzur iklimi ve bereketiyle geldi. Ramazan ayı boyunca da yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" dedi.

5 BİN 97 AİLEYE HER AY DÜZENLİ YARDIM YAPILIYOR

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yardım yapılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeleri yapılan A grubu 906 aile, B grubu 2109 aile ve C grubu 2082 aile olmak üzere toplamda 5 bin 97 aile ve 25 bin 485 kişi Sosyal Marketten faydalanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine tanımlanan Sosyal Kart ile bir süper marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaç duydukları malzemeleri ücretsiz olarak alabiliyor.


Ramazan'da Sosyal Market'ten 4 bin 362 yardım kolisi
Ramazan'da Sosyal Market'ten 4 bin 362 yardım kolisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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