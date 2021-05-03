Ramazan'da sıvı kaybını önlemek için meyve suyu tüketin

Meyve suyunun uzun süren açlık sonrası düşen kan şekerini kısa sürede düzenlediğini ifade eden uzmanlar, iftar yemeklerinde bir bardak meyve suyu tüketimini tavsiye ediyor.

Ramazan ayı döneminde tutulan oruç dolayısıyla vücudun yaşadığı sıvı ve enerji kaybını engellemek için beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, iftarda meyve suyunun sofralardan eksik edilmemesini öneriyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin beslenmelerinin dengeli ve yeterli olması büyük önem taşıyor. Uzmanlar bu dönemde özellikle yaşanan sıvı kaybının yarattığı enerji düşüşünün iftarda içilecek bir bardak meyve suyu ile giderilebileceğini ifade ediyor.

Oruç açarken içilen bir bardak meyve suyunun tokluk verebileceğini ve 15 - 16 saatlik bir açlıktan sonra ağır ve ani besin tüketilmesinin yaratacağı mide sorunlarına engel olabileceğini söyleyenNuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, ayrıca iftarda orucun meyve suyu ile açılmasının bir başka yararının da Ramazan'da sıklıkla karşılaşılan sindirim problemlerini hafifletmesiolduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler