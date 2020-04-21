Ramazan'da şişkinliği azaltan tavsiyeler! İftar sonrası yaşanan şişkinlikten nasıl kurtulunur? İftardan sonra şişkinlik, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi sorunlar yaşıyorsanız, sizi rahatlatacak önerilerimiz var.İftar sonrası yaşanan şişkinlikten nasıl kurtulunur? Ramazan'da şişkinliği azaltan tavsiyeler!

Uzun süren açlık ve susuzluktan sonra iftarda aşırı yemek yeme isteği sağlıksız durumlara yol açabiliyor. Şişkinlik ve ve mide sorunlarıyla karşılaşmamak için birtakım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ramazan'da şişkinliği azaltan tavsiyeler! İftar sonrası yaşanan şişkinlikten nasıl kurtulunur?

RAMAZAN'DA ŞİŞKİNLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

Orucunuzu açtıktan sonra yemeğe çorba ya da sulu bir yemekle devam edin.

Aşırı baharatlı ya da çok yağlı yemeklerden uzak durun.

İftarda birden yemeğe yüklenmeyin.

Yemekten hemen sonra uyumayın. Yarım saat hafif tempoda yürüyüş yapın.

Ramazan'da Şişkinliği Azaltan Tavsiyeler

Bol bol su tüketin.

Doymak için yemeyin. Yeterli yemeği yediğinizi düşünüyorsanız sofradan kalkın. 8 dakika içinde beyninize tokluk sinyalleri girecek, doyduğunuzu hissedeceksiniz.

Yemek sonrası abur cubur tarzı sahurda acıkmanızı engelleyen gıdalar tüketmeyin.

Hamur işleri mümkün olduğu kadar az tüketin.

Yemeği yavaş yavaş ve lokmaları iyice çiğneyerek yiyin.

Hastalığınız ve kullandığınız ilaç varsa doktorunuza başvurun.