Ramazan'da sağlık denetimleri sürüyor
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Ramazan'da sağlık denetimleri sürüyor

Ramazan'da sağlık denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumaya yönelik iftar ve sahur vakti, fırın denetimleri sürüyor.

Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumaya yönelik iftar ve sahur vakti, fırın denetimleri sürüyor.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleriyle birlikte arttırdığı denetim faaliyetlerini, Ramazan Ayı dolayısıyla gece mesaisiyle de sürdürüyor. Halk sağlığının korunması amaçlanan çalışmalarda, tam kapanma kısıtlamalarından da muaf olan fırınlar, iftar ve sahur vakti denetleniyor. Zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı ve ekmek gramajlarını kontrol ettiği denetimlerde, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlatıyor. Kurallara uymayan işyerleri hakkında zabıta ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor. - ŞANLIURFA

Ramazan'da sağlık denetimleri sürüyor
Ramazan'da sağlık denetimleri sürüyor
Ramazan'da sağlık denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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