Ramazan'da Oruç Tutacaklar Mı?

Galatasaray'ın müslüman yabancılarından Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçına oruç tutarak çıkıp çıkmayacağı belirsizliği koruyor.

Fas ve Cezayirli iki futbolcunun düzenli olarak oruç tuttuğu ama bu maç için aynı şekilde hareket edip etmeyeceği netleşmedi. Teknik kadronun bu konuda futbolcuların iradesine saygı göstereceği ancak sağlık ekibinin oyuncularla bu konuyla ilgili görüşmeler yapabileceği belirtildi.

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