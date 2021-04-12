Ramazan'da okullar kapanacak mı? Ramazan Genelgesi!
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Ramazan'da okullar kapanacak mı? Ramazan Genelgesi!

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Ramazan'da okullar kapanacak mı? Ramazan Genelgesi!

Ramazan ayının ilk günü yarın başlayacak. Ramazan'da okullar kapanacak mı? Ramazan Genelgesi! Ramazan Ayı yasakları neler? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

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Ramazan ayının ilk günü yarın başlayacak. Ramazan'da okullar kapanacak mı? Ramazan Genelgesi! Ramazan Ayı yasakları neler? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Ramazan ve sonrasında bayramda uygulanacak tüm kısıtlamalar Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısında son şeklini alacak. Uzmanlar, Ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Korona salgınında normalleşme dönemi sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış kontrol altına alınamadı. Ramazan ayının da gelmesi ile bir kapanma dönemine girilebileceği kulislerde konuşulurken bugün Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nda gerekli tavsiye kararları alınacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir araya gelecek Kabine'de ise son kararlar verilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı'nın daha önce işaret ettiği, Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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