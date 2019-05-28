Ramazan'da Müslümanlar daha fazla internet kullanıyor, dizi izliyor, alışveriş yapıyor

Ramazan ayı yeme ve içmeden uzak durmanın yanı sıra maneviyata yoğunlaşma olarak değerlendirilirken, Müslümanlar bu ayda sosyal medya ve internette daha fazla vakit geçiriyor.

Facebook'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Ramez Shehadi, Ramazan ayında Müslüman nüfusunun yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlarda diğer zamanlara göre 58 milyon saat daha fazla vakit geçirildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle