Ramazan'da Koronavirüsten Korunmak İçin Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Koronavirüs salgınının ve Ramazan ayının çakışmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek daha önemli bir hale geldi.

Koronavirüs salgınının ve Ramazan ayının çakışmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek daha önemli bir hale geldi. Güçlü bağışıklığa ilişkin vatandaşları uyaran uzmanlar, Ramazan'da Koronavirüse karşı bol sıvı ve proteinli gıdaların tüketilmesine vurgu yapıyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Müdürü ve İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz Koronavirüsten korunmanın ana şartının güçlü bir bağışıklığa bağlı olduğunu belirtti. Prof. Deniz'in aktardıklarına göre Ramazan ayında Koronavirüse karşı direnç gösterebilmek için işte bunları yemelisiniz.

Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ne yapılmalı?

"Bağışıklık sitemini güçlendiren en önemli etkenlerden biri dengeli beslenmedir. Yetersiz beslenme, bağışıklık sistemini bozmakta, fonksiyonlarını baskılamakta ve enfeksiyon riskini artırmaktadır. Sınırlı veya tek yönlü beslenme gibi aşırı beslenme de bağışıklık sistemini olumsuz etkilemekte

Gün içerisinde yalnızca 8 saat aralığında yemek yemek, 16 saat yemek yememek 'mTOR' adı verilen hücre içi sensörlerin doğru çalışmasını sağladığı için bağışıklık sistemine olumlu etkileri olduğu, gene aralıklı açlık uygulamalarının enflamasyonu ve özellikle damarla ilgili olumsuz etkileri azalttığı gösterilmiştir"

Güçlü bağışıklık için düzenli uyku şart

Bunların haricinde Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık için düzenli uykunun da şart olduğunu dile getiren Prof. Dr. Günnur Deniz, uyku sırasında salgılanan melatonin seviyelerinin en yüksek olduğu gece saatlerinde uyumanın altını çiziyor.

Günlük 6 saatten az uyuyan kişilerde günlük 7 saatten fazla uyuyan kişilere göre soğuk algınlığına yakalanma ihtimalinin 4,2 kat daha fazla olduğu, 5 saatten daha az uyuyan kişilerde ise bu riskin arttığı gösterilmiştir"