Ramazan'da korona virüse karşı sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli Özel Esentepe Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehmet A. Ecer, tüm dünya ile Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle kritik bir sürecin yaşandığına dikkat çekerek, doğru ve sağlıklı beslenmeye Ramazan süresince de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme hakkında açıklamalarda bulunan Ecer, özellikle yaşanan korona virüs salgını nedeniyle bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ecer, korona virüs sürecinde bağışıklık sisteminin oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "Beslenme ve bağışıklık sistemi bu zorlu süreci atlatmamızda büyük önem taşıyor. Bu dönemde vitamin ve mineralleri yeterli almadığımız zaman bağışıklık sistemimizde açık oluşabilir. Bu nedenle oruç tutulduğunda sağlıklı besinleri seçerek, enfeksiyonlara karşı kendimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Dr. Ecer, "Kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullanan hastaların Ramazan'da özellikle diyetini bozmamaları, oruç tutup tutmayacakları konusunda mutlaka hekimlerine danışmaları önerilir. İlaç saatleri ve hastalıkları oruç tutmaya elvermiyorsa ısrarcı olmamaları gerekmektedir. Diğer türlü hastalıklarının daha da kötüleşeceği akıldan çıkarılmamalıdır" dedi.

Sahur atlanmamalı

Ecer, Ramazan ayında iftar ya da sahurun atlanmaması gerektiğine dikkat çekerek, aksi durumda bu durumun bağışıklık sistemini tehdit edeceğini kaydetti.

Ramazan'da gün boyu süren açlık hissi karşısında, iftar saatinde birden aşırı yemek yenilmesinin de uygun olmadığını ifade ederek, "Büyük porsiyonlar yerine iftar ve sonrasındaki saatlerde azar azar, küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmesi gerekiyor. Şu anda tüm dünya ile Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle daha da kritik bir sürecin içindeyiz. Bu nedenle doğru ve sağlıklı beslenmeye Ramazan süresince de dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Su tüketimine dikkat!

D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu dile getiren Ecer, bunun için besinlerle takviye yapılmasının iyi olacağını söyledi. Ecer; süt, peynir, yoğurt, yumurta ve balık yemenin bu noktada D vitamini açısından destek sağlayacağını belirterek, "Gün boyu susuz kalınacağı için iftardan sonra su tüketimi artmalı. İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde su tüketimine önem verilmeli ve gazlı içecekler yerine ayran, komposto, maden suları tercih edilmeli. İftarda birden yemek yemeden önce iftariyelikler ile orucu açmak faydalı olacaktır. Örneğin peynir ya da kuruyemişlerden birkaç parça yemek birden mideyi zorlamayacaktır. Ramazan ayında sağlıklı besinler tercih edilirse enfeksiyonlara yakalanma riski de düşer. Bu bilinçle hareket edilirse bağışıklık sistemi güçlü olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler