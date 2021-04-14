Ramazan'da Kağıthane'deki 20 bin haneye gıda yardımı
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Ramazan'da Kağıthane'deki 20 bin haneye gıda yardımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan'da Kağıthane'deki 20 bin haneye gıda yardımı

Ramazan'da 20 bin haneye gıda yardımında bulunan Kağıthane Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

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Ramazan'da 20 bin haneye gıda yardımında bulunan Kağıthane Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Gıda paketleri un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyatlar ve şarküteri ürünlerinden oluşuyor. Yanı sıra çölyak hastası vatandaşlara özel olarak hazırlanan glütensiz gıdalardan oluşan paketler de evlerine kadar ulaştırıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek talep formu doldurup gıda yardımından faydalanabiliyorlar. Ramazan Bayramı'na yakın bir tarihte de ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunularak bayramı rahat geçirmeleri sağlanacak.

Kağıthane'de 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve koronavirüse yakalanan vatandaşlar da unutulmadı. Bu Ramazan her birine iftarlık ve sahurluk olmak üzere her gün iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu hatırlatarak, ilçede kimseyi kimsesiz bırakmayacaklarını ifade etti.


Ramazan'da Kağıthane'deki 20 bin haneye gıda yardımı
Ramazan'da Kağıthane'deki 20 bin haneye gıda yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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