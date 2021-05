Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında, Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Şirketi aracılığıyla 4 bin aileye iftar, 400 aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Her daim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyemiz ve Kızılay Malatya Şubemizin ortaklaşa organize ettiği ve belediyemiz iştiraklerinden olan BELSOS Şirketimiz tarafından hazırlanan sıcak yemekler binlerce aileye yine ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Kızılay'ımız ve Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği ve BELSOS şirketimizin dağıtımını yaptığı günlük 4 bin aileye sıcak yemek verilmesi noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak gıda fişi ve gıda paketlerinin dağıtımına da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan gıda fişleri dağıtırken bir yandan da gıda paketleri dağıtımı hizmetini yapıyoruz. Aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere güvenerek ulaştırdığı zekatlarının da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında hizmete açmış olduğumuz Vahap Küçük Hayır Çarşımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız günün her saatinde yiyecek, içecek, giyecek ve evinin eşyalarına kadar olan eksikliklerin giderilmesi noktasında da her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı