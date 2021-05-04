Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında, Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Şirketi aracılığıyla 4 bin aileye iftar, 400 aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında, Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Şirketi aracılığıyla 4 bin aileye iftar, 400 aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Her daim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyemiz ve Kızılay Malatya Şubemizin ortaklaşa organize ettiği ve belediyemiz iştiraklerinden olan BELSOS Şirketimiz tarafından hazırlanan sıcak yemekler binlerce aileye yine ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Kızılay'ımız ve Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği ve BELSOS şirketimizin dağıtımını yaptığı günlük 4 bin aileye sıcak yemek verilmesi noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak gıda fişi ve gıda paketlerinin dağıtımına da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan gıda fişleri dağıtırken bir yandan da gıda paketleri dağıtımı hizmetini yapıyoruz. Aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere güvenerek ulaştırdığı zekatlarının da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında hizmete açmış olduğumuz Vahap Küçük Hayır Çarşımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız günün her saatinde yiyecek, içecek, giyecek ve evinin eşyalarına kadar olan eksikliklerin giderilmesi noktasında da her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:22:47. #1.16#

title