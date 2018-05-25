Ramazan'da İftarın Vazgeçilmezi: Meyan Şerbeti

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da, serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Böbrek ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği, idrar söktürücü özelliği bulunduğu belirtilen meyan şerbeti, bunaltıcı sıcaklarda vatandaşların tercih ettiği en önemli içecekler arasında bulunuyor.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da Ramazan ayı ile birlikte tüketimi daha da artan meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği durumunda.

Sarayönü Caddesi'nde yaklaşık 60 yıldır meyan şerbeti satan ve ürününü Türk Patent Enstitüsüne tescil ettiren Abdullah Culha'nın müşterileri, iftar öncesi dükkanın önünde kuyruğa giriyor.

Meyan şerbeti ustası Sedat Culha, babasının özel bir tarifle yaptığı meyan şerbetini yaklaşık 60 yıldır sattıklarını söyledi.

Ramazan ayında yoğun çalıştıklarını ifade eden Culha, "Meyan şerbeti Şanlıurfalıların vazgeçilmez içeceğidir. Bunu küçük büyük herkes içer. Bunun yanında birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Ramazan ayında diğer aylara göre satışlarımız 50 kattan fazla artıyor." dedi.

Kent sakinlerinden Ahmet Kaya da küçüklüğünden beri yöresel içecek olan şerbeti içtiğini belirterek, "Ramazan ayındayız, bir de hava sıcak, iftarda meyan şerbetiyle serinliyoruz. Her gün içmeye gayret ediyorum." diye konuştu.