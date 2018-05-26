Ramazan'da Hurma Satışları Durgun

Ramazan ayında 10 gün geride kalırken Kayserili esnaf, hurma satışlarının geçen yıla oranla daha az olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllara göre hurma satışlarının düştüğünü, bunda artan döviz fiyatları ve hurmaya gelen zamın rol oynadığını ifade eden esnaf Ahmet Diyarbekirli, "Hurma satışlarımız geçen seneye oranla bu sene biraz düşük. Hurmaya aşağı yukarı 1 ay önce gelen yüzde 10'luk zamın da etkisi var. Medine hurmaları doğal olarak pahalı oldu. Geçen seneye göre işlerimiz durgun. Örneğin geçen sene ilk 10 gün 5-6 koli hurma satmıştık, bu sene iki koli falan sattık. Zamların etkisi var, piyasada para yok zaten, dolar, euro ortada. Esnafın belini büktü. Ondan dolayı geçen seneki fiyatlara göre 5'er TL bir zam var" diye konuştu.

Diyarbekirli hurma fiyatlarının 20-80 TL arasında değiştiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ