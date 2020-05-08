Ramazan'da doğru beslenme rehberi
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Ramazan'da doğru beslenme rehberi

Ramazan'da doğru beslenme rehberi
08.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:28

Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, Ramazan'a özel doğru beslenmenin tüyolarını veriyor.

Uzun saatler aç kalmak ve su içememek her ne kadar normal beslenme düzenimizin dışında olsa da doğru beslenme ipuçlarıyla bu dönemi daha sağlıklı geçirebiliriz. Doğru bir yol haritasıyla hem oruç tutup bedenimiz için bir ay boyunca detoks yapabilir hem de ihtiyacımız olan enerji ve vitaminleri alabiliriz.

Ramazan'da kilo vermek mümkün mü?

Ramazan ayında, oruç tutanlar için uzun süre aç kalınca lezzetli yemeklere karşı koymak biraz zorlaşıyor. Ancak bu dönemde fazla kaçırılan her yiyecek vücuda enerjiden ziyade kilo olarak dönebilir. Üstelik Ramazan'da kilo verme fikri bir anda alınan kalıcı kilolarla son bulabilir. Bu durumları yaşamamak için en temel kurallar;

Ne olursa olsun sahura kalkın. Unutmayın, Ramazan ayının kahvaltısı sahurdur.

İftar ve sahur arasında bol bol su için.

Yemek yerken yavaş olmaya özen gösterin. Ayrıca yediklerinizi çok iyi çiğneyin.

İftarda ağır yemeklerden kaçının.

Sebze ve meyve tüketimini arttırın.

Şerbetli tatlıları bir kenara ayırın ve sütlü tatlıları seçin.

İftardan 1.5 saat sonra yarım saatlik bir yürüyüş yapın.

Sahurda, tok tutacak hafif yiyecekler tüketin.

Sahurda zeytin, salam, sucuk gibi tuzlu ve susatacak yiyeceklerden uzak durun.

İftarda nelere dikkat edilmeli

Yaklaşık 16 saate yakın susuz kalan vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için orucunuzu su ile açın.

İftarda dolu dolu yemek yerine yediklerinizi iftar ve sahur arasındaki zamana yayın.

Ana yemeğe geçmeden önce vereceğiniz 10-15 dakikalık bir ara, gün boyunca durmuş olan ve tüm yıl boyunca buna alışık olmayan sindirim sisteminizin doğru çalışmasına yardımcı olacaktır.

Belki zor ancak beyaz ekmekten ve ramazan pidesinden mümkün olduğunca uzak durun. Tam buğday ya da çavdar ekmeğini tercih etmeniz, tokluk sağlama açısından size iyi gelecektir.

Ramazan ayında mideniz çok daha hassaslaşır. Bu sebeple yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Kızartma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulamalısınız.

Sıcak ve uzun geçen oruçlu günün ardından iftar sofranızda, sizi hem serinletecek hem de kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılayacak yoğurt, haydari, cacık, salata gibi ürünleri mutlaka tüketmelisiniz.

İftardan sonra oluşacak şişkinlik ve hazım sorunları için maden suyu tüketebilirsiniz. Gün içinde terleyerek attığınız elektrolit kaybını dengeleyen maden suyu vücudunuza iyi gelecektir.

Sahurda dikkat edilmesi gerekenler;

Yiyip yatmak yerine mutlaka sahura kalkın. Uzun süren günlerde sahura kalkmadan tutulan oruçlar, sizi gün boyu zorlayacaktır.

Sahur yemeklerini azar azar ve iyice çiğneyerek yiyin. Çiğ sebze, domates, salatalık gibi posası ve su içeriği yüksek yiyeceklere mutlaka sahurda yer verin.

Sahurda kahvaltılık tercih edenler, az yağlı peynir ya da lor peyniri tüketmeli. Vücuda protein ve tokluk hissi sağlayacaktır.

Sahurda yemek tercih edenler için, ızgara veya söğüş et, tavuk, yanında zeytinyağlı yemekler, yoğurt, tam buğday ekmeği, mevsim meyveleri doğru tercih olacaktır.

Sahurda mutlaka bol sıvı tüketimi olmalıdır. Sahurda içeceğiniz sıvılar, uzun süren oruçlu günlerde, vücudunuzun su ihtiyacına cevap verecektir.

Yemeğinizi yedikten hemen sonra yatmayın. Sindirimin bitmesi için vücudunuza biraz zaman tanıyın.

Kaynak: Bültenler

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