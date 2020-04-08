Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Peki, Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? İşte Ali Erbaş'ın konu hakkında açıklamaları…

08.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:56
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan camilerin Ramazan'da açık olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı?

RAMAZAN'DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak" şeklinde cevap verdi.

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı?

RAMAZAN'DA TERAVİH KILINACAK MI?

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.

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