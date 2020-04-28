Ramazan'da aş, evinize geliyor
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Ramazan'da aş, evinize geliyor

Ramazan aylarında kurduğu AŞ evleri ile her akşam binlerce vatandaşı aynı sofra etrafında buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle AŞ evlerini açamayınca, iftar yemeklerini bizzat ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaştırıyor.

Ramazan'da aş, evinize geliyor
28.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:07

Ramazan aylarında kurduğu AŞ evleri ile her akşam binlerce vatandaşı aynı sofra etrafında buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle AŞ evlerini açamayınca, iftar yemeklerini bizzat ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaştırıyor.

11 ayın sultanı Ramazan'ı bu yıl sıkı korona virüs tedbirleri altında geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üst düzey tedbirler alarak Ramazan geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Her yıl Ramazan ayında kentin farklı noktalarına AŞ evleri kurup, hem iftar saatine yolda yakalanan hem de ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşı aynı sofra etrafında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle bu yıl AŞ evlerini devreye alamadı. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların da iftar saatlerinde sıcak bir yemekle buluşması için Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ devreye girdi. Yemek yapamayacak kadar yaşlı, engelli veya ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bin 600 vatandaşın evine her akşam sıcak iftar yemeği götürülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Yemekhanesinin alt katındaki BURFAŞ mutfağında özenle hazırlanan iftar yemeklerinin evlere dağıtım öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, dağıtıma çıkacak personeli de özellikle uyardı. Başkan Aktaş, personele hitaben, "Mübarek Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine lütfen kendi anne, babanıza, ailenize götürüyor gibi ilgi ve alakayla götürün. Vatandaşlarımıza benim de selamlarımı iletin" dedi.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ederken, hem korona salgını hem de Ramazan ayının gelişiyle birlikte sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Başkan Aktaş, "Özellikle korona sürecinde evden çıkamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik erzak ve hijyen kolisi, pazar filesi, 30 bin ekmek veya muadili süt ürünleri olmak üzere her gün binlerce eve gidiyorduk. Ramazan ayında ise erzak olsa bile yemek yapamayacak kadar yaşlı, hasta, yatalak veya ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı da iftar yemekleri ile yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Bu çalışmaya katkı koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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