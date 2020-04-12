SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Ramazan Çevik: "Yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz" - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor

Ramazan Çevik: "Yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz"

Virüs nedeniyle idmanlarını evde yaptığını belirten Samsunspor oyuncusu Ramazan Çevik, maç oynamayı özlediğini belirterek camiaya ve taraftara geçen seneden kalma borçlarını rekorlarla ödemek istediğini söyledi.

12.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:49
Ramazan Çevik:

Virüs nedeniyle idmanlarını evde yaptığını belirten Samsunspor oyuncusu Ramazan Çevik, maç oynamayı özlediğini belirterek camiaya ve taraftara geçen seneden kalma borçlarını rekorlarla ödemek istediğini söyledi.

Gözlerini TFF'nin mayıs ayında yapacağı toplantıya çevirdiklerini belirten Ramazan Çevik, "Korona virüs nedeniyle liglere ara verildi. Bizde çalışmalarımızı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam hocamızın bize gönderdiği programlar doğrultusunda evlerimizde yapıyoruz. TFF'nin mayıs ayının başında yapacağı toplantıyı bekliyoruz. O toplantıdan sonra yol haritamızı çizeceğiz" dedi.

Geçen seneden kalma borçlarını bu sezon rekorlarla ödemek istediğini ifade eden Ramazan Çevik, "Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımızdan ve taraftarımızdan uzak kaldık. Artık bir an önce bu virüsün bitmesini, liglerin başlamasını ve yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz. İdmanları, maç oynamayı ve özellikle de büyük Samsunspor taraftarını çok özledim. Ligler başlayınca sanki virüs nedeniyle ara verilmemiş gibi rehavete kapılmadan sezonu rekorlarla bitirmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü geçen seneden bu camiaya ve taraftarımıza bir borcumuz var. Bunu da bu sene rekorlarla ödemek istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Spor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
Rusların Larkin analizinde Erdoğan detayı dikkat çekti Spor
Rusların Larkin analizinde Erdoğan detayı dikkat çekti
Maaşı düşüyor! Galatasaray, Muslera'ya yeni teklif yapacak Spor
Maaşı düşüyor! Galatasaray, Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım, geçen sezona damga vuran taç pozisyonunu anlattı Spor
Bülent Yıldırım, geçen sezona damga vuran taç pozisyonunu anlattı
Sumudica'dan korona itirafı: Çinliler bana Aralık ayında bulaştırdı Spor
Sumudica'dan korona itirafı: Çinliler bana Aralık ayında bulaştırdı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Şentop Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Ramazan Çevik: "Yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 18:28:53. #1.14#
title