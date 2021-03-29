Ramazan Bedir: "CHP, ne zaman Türkiye'nin partisi olacak"
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Ramazan Bedir: "CHP, ne zaman Türkiye'nin partisi olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan Bedir: 'CHP, ne zaman Türkiye'nin partisi olacak'

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Bedir, "Kadını ve Kadın haklarını ithalat bir metinden ibaret sanan, kültür ve medeniyetimizin kadına bakış açısından bihaber olan CHP yine algı peşinde.

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AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Bedir, "Kadını ve Kadın haklarını ithalat bir metinden ibaret sanan, kültür ve medeniyetimizin kadına bakış açısından bihaber olan CHP yine algı peşinde. Kadın hakları hususunda Cumhuriyet tarihinin en kadim ve en kapsamlı yasalarını çıkarmış AK Parti hükümetini, Kadınları ülke yönetiminin en ön sıralarına taşımış, baş tacı etmiş Ak Parti siyasetini; kadın cinayetlerinin sorumlusu ilan etmek en hafif tabirle cehalettir, siyasi körlüktür" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Bedir, yaptığı açıklamada, "AK Parti 5 milyon 500 bin kadından oluşan kadın kolları teşkilat yapısı ile sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kadınları bağrına basan, baş tacı yapan bir yuvadır. Sadece bu gerçek bile atılan iftirayı çürütmek için kafidir. Elbette ki AK Parti Kadın cinayetlerinin, kadına uygulanan şiddetin karşısında laf değil icraat üreten bir aksiyon hareketidir. AK Parti devletin tüm imkan ve dinamiklerini harekete geçirerek Kadını korur. Laf ile kadın hakları korunmaz. Kadın cinayetleri ile sözde bizi yan yana getirmeye çalışan CHP'li güruha bir kaç soru sormak isteriz; şehit Babası Yahya ağabeyimize açtırdığınız davada şehit kızımız Cennet Yiğiti'n hakkı kadın hakkı değil mi? Yan yana yürüyerek cesaretlendirdiğiniz terör odaklarının kurşunları ile can veren şehitlerimizin; analarının, bacılarının hakkı kadın hakkı değil mi?

Evladı dağlara kaçırılan Diyarbakır annelerinin hakkı kadın Hakkı değil mi? CHP Teşkilatlarında şiddet ve tecavüze uğrayan kadınların hakkı kadın hakkı değil mi? 'Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz' atasözünü hiç duydunuz mu?

Sizin ve partinizin söylemle işi olur ama ata,Ecdat ve medeniyet ile işi olmaz" ifadelerini kullandı.

Bedir, "CHP yöneticileri birilerinin eline kan bulaştığını ifade etmişsiniz, HDP ile hasılı terörle yol yürüdüğünüz için o kan şehit kanı olmasın. Mesela; daha dün babasından özür talep ettiğiniz Şehit Cennet Yiğit'in hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Sizin şehitleriniz, milletimizin bağrına bastığı şehitlerimiz değilse derhal kamuoyu ile paylaşın Kayserili hemşerilerimizin aklı ile alay etmeyin. Bu açıklamalar ışığında, canice bir saldırı ile hakkın rahmetine kavuşan Sezen Ünlü'yü rahmetle anıyor, bu vahşeti en üst perdeden kınıyoruz. Bu gibi hassas konuları kirli siyasetlerine harç yapmak isteyen CHP zihniyetini ve siyasetini de kınıyoruz. Bilir misiniz bilmiyorum ama yine de ifade edeyim; vahşetin ve suçun partisi olmaz. Bu tüm insanlığın ortak bir tavırla karşı koyması gereken bir vakadır. Lakin siyasi menfaat devşirmek için yapılan bu açıklama PKK'nın partisi olan HDP'nin ortağı, CHP'nin klasik açıklamalardır. Ne diyelim, bu yalan ve iftiraları Kayserili hemşerilerimizin mahşeri vicdanlarına bırakıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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