Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği
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Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği

Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan tam kapanma kapsamında Ramazan Bayramının ilk gününde Van'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan tam kapanma kapsamında Ramazan Bayramının ilk gününde Van'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Ramazan ayında başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor. Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla ülkede geçerli olan tam kapanma sürecinde sona gelindi. Ramazan Bayramında da devam eden kısıtlama, Van'daki cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. Kentin en işlek caddelerinde sadece kısıtlamadan muaf olan belediye personelleri görüldü. Polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor. - VAN

Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği
Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği
Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği
Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği
Ramazan Bayramında 'tam kapanma' sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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