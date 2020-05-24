Ramazan Bayramında sokaklar boş kaldı
Boş caddeleri Dervişiye Camisi Şehitlik içi, Dua okuyan görevli ve şehit yakınları, şehit mezarları İslahiye Mezarlığı Kömbe ve ekmek üretimi yapan fırın GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma...
24.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:34
Boş caddeleri Dervişiye Camisi
Şehitlik içi, Dua okuyan görevli ve şehit yakınları, şehit mezarları
İslahiye Mezarlığı
Kömbe ve ekmek üretimi yapan fırın GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokak ve caddeler boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA