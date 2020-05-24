Ramazan Bayramında sokaklar boş kaldı
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Ramazan Bayramında sokaklar boş kaldı

Boş caddeleri Dervişiye Camisi Şehitlik içi, Dua okuyan görevli ve şehit yakınları, şehit mezarları İslahiye Mezarlığı Kömbe ve ekmek üretimi yapan fırın GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma...

24.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:34

Boş caddeleri Dervişiye Camisi

Şehitlik içi, Dua okuyan görevli ve şehit yakınları, şehit mezarları

İslahiye Mezarlığı

Kömbe ve ekmek üretimi yapan fırın GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokak ve caddeler boş kaldı.

Ramazan Bayramında sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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