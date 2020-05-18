Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan ayının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Koronavirüs etkisini halen daha devam ettirmekte. Vatandaşlar Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? soruların yanıtını sizler için haberimizde yanıtladık.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
18.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:38

Ramazan ayı korona günlerinde hızlı bir şekilde geçmekte. Özellikle bun ramazan coronavirüs nedeniyle çoğu günler sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasaklarla geçti. Ramazan bayramına az bir zaman kaldığı şu günlerde vatandaşlarımız bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağının hükümetin gündeminde olduğu belirtiliyor. Şuan için hiç bir şey netleşmese de Cumhurbaşkanı tarafından konun masaya yatırıldığı ve ele alındığı gelen bilgiler arasında Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklama yapılması planlanıyor. Karar kesinleştiği taktirde buradan sizlere bilgi paylaşımında bulunacağız.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
RAMAZANDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Hz. Muhammed tarafından düzenlendi. İlk ramazan bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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