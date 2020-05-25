Ramazan Bayramında Nusaybin'de sessizlik hakim İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Nusaybin'de de uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Nusaybin'de de uyuluyor.

Ramazan Bayramı süresince 4 gün 81 ilde uygulanan kısıtlama nedeniyle Nusaybin'de de sessizlik hakim.

İlçede fırın ve tatlıcılar dışındaki iş yerlerinin tamamı kapalı.

Polis ve zabıta ekipleri zaman zaman cadde ve sokaklarda devriye görevi yürütüyor.

Kaynak: AA