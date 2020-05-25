Ramazan Bayramında Nusaybin'de sessizlik hakim
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Nusaybin'de de uyuluyor.
25.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:48
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Nusaybin'de de uyuluyor.
Ramazan Bayramı süresince 4 gün 81 ilde uygulanan kısıtlama nedeniyle Nusaybin'de de sessizlik hakim.
İlçede fırın ve tatlıcılar dışındaki iş yerlerinin tamamı kapalı.
Polis ve zabıta ekipleri zaman zaman cadde ve sokaklarda devriye görevi yürütüyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA