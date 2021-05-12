Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet

Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yaklaşık 50 çeşit Ramazan Bayramı tatlısı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş'ta ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yaklaşık 50 çeşit Ramazan Bayramı tatlısı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Lokanta ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, dev tesislerde hazırlanan onlarca çeşit tatlıların pandemi nedeniyle sipariş ile satıldığını ifade etti. Kanbur, "Yaşadığımız virüs belası nedeniyle artık alo tatlı şeklinde vatandaşlara hizmet vermeye başladık. Bugün için insanlar evlerinden çıkarmıyor ve telefonla sipariş veriyorlar, bizler de kısa sürede ulaştırıyoruz. Bayram önce 38 çeşit fıstıklı ve 15 çeşit cevizli tatlılarımızı hazırladık. Özellikle lokma ve taş kadayıfı gibi tatlılar ilgi görüyor. Dondurma satışları da havaların ısınmasıyla arttı. İnsanların taleplerine göre karşılamaya çalışıyoruz. Bizim bu süreçte bir takım zorluklar ile karşılaştık, dükkanlarımızın çoğu kapalı esnafımız zor günler geçiriyor. İnşallah bu zaman içinde bu aradaki boşluk kapanır. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet
Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet
Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet
Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:14:49. #1.15#

title