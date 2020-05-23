Ramazan Bayramına doğru AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, insanlığın yeni tip koronavirüsten dolayı büyük bir sınav verdiğini ve en kısa sürede bu sürecin geride kalmasını ümit ettiğini ifade etti.

Şu an dünyayı kasıp kavuran ve dünyaya yayılan bu salgının en kısa sürede geçmesini temenni eden Yıldız, rehavete kapılmadan bayram sonrasında yeniden normalleşme ile alakalı gelişmelerin yaşanacağını hep beraber ümit ettiklerini kaydetti.

Ersoy ise Ramazan Bayramı'nın öncelikle sağlık, toplumsal huzur ve mutluluğa vesile olmasını; kardeşlik bağlarını güçlendirip, dayanışma duygusunu sağlamlaştırmasını diledi.

Bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günler olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bayramlar vesilesiyle birbirimizle kaynaşıp kucaklaşmamızın bu açıdan önemi büyüktür.

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sebebiyle sevdiklerimizden fiziksel de olsa ayrı kalacağımız bir bayram geçireceğiz. Ancak sosyal mesafe gönül birlikteliğimize asla mani olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise bu sene her ne kadar buruk bir bayram yaşayacak olsalar da gönüllerinin bir olacağını, gelecek bayramları eskiden olduğu gibi geleneklerine uygun şekilde kutlamaya devam edeceklerini ve bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacaklarını kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA