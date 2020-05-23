Ramazan Bayramına doğru
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Ramazan Bayramına doğru

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramına doğru
23.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:33

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, mesajında, milletçe güzelliklerin, iyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duyguların perçinlemesini temenni eden Şahin, "Bu nedenle değişik coğrafyalarda darda, zorda, sıkıntıda, zulüm ve baskı altında kalan bütün insanların bir an evvel barışa ve huzura kavuşmalarını temenni ediyorum. Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize ve Midyat ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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