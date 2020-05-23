Ramazan Bayramına doğru
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Ramazan Bayramına doğru

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramına doğru
23.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:35

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Atlı, mesajında, mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgi, umut, kardeşlik, dostluk, mutluluk ve kederleri paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguların yeniden güç kazandığı çok özel günler olduğunu kaydeden Altı, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayramlarda, sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle sunabilmeliyiz. Farklı anlayışlarından dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden gönül kapılarımızı birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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