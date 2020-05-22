Ramazan Bayramına doğru Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanın bitmesinin hüznünün yaşandığını belirten Günaydın, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran Ramazan Bayramı'na ulaşmanın ise mutluluk ve heyecanının yaşandığını aktardı.

Kayseri'nin sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir kent olduğunu ifade eden Günaydın, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini ve bu yüzden arzu edilmese de akraba ziyaretlerini ertelemenin faydalı olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise mesajında koronavirüsün bayram sevincine gölge düşüremeyeceğini belirtti.

Büyükkılıç, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nin ardından bir bayrama daha erişmenin mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

Huzur içinde bir bayram temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Bayramımızın aynı zamanda tüm insanların kurtuluşuna vesile olması için dua ve temennide bulunuyorum. Bayram, coşku, sevinç, buluşma hoş görü demektir. Bayram varsa ufak tefek dargınlıklar onları göz ardı ederek yakınlaşma demektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da bayram dolayısıyla yayımladıkları mesajda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA