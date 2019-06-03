Ramazan Bayramına doğru

Ramazan Bayramına doğru

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Ramazan Bayramına doğru

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
İlçe Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ve protokol üyeleri mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfil bıraktı.
Protokol üyeleri, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya'nın da mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA
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