Ramazan Bayramına doğru

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

İlçe Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ve protokol üyeleri mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya'nın da mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA