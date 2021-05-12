Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
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Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

"Gelişiyle gönüllerimize rahmet ve huzur getiren; af ve mağfiret kapılarının aralandığı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı'na kavuştuk.

Pandemi nedeniyle her ne kadar geçmiş Ramazanların coşkusunu tam anlamıyla yaşayamasak da mübarek ayın manevi iklimini evlerimize taşıyıp sabır ve tevekkülle ibadetlerimizi yerine getirdik.

Konya'mız bu yıl da belediyeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf insanlarıyla sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın üst seviyede yaşandığı bir Ramazan yaşadı. İhtiyaç sahiplerinin elinden tutan, yetimlerin yüzünü güldüren tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun.

Bizler kısıtlı imkanlarla da olsa bayram coşkusunu yaşarken; maalesef başta Kudüs olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz zulümlerle ve çeşitli sıkıntılarla mücadele ediyor.

İsrail askerlerinin Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaptığı alçakça saldırılar tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Kutsal mekanda ibadet eden insanlara saldıran, masum insanları evlerinden eden İsrail'e lanet olsun. Ülkemiz ve milletimiz hak davasında sonuna kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs'ün, Filistin'in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım.

Ramazan Bayramı'nın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinlenmesini diliyor; bu mübarek günlerin Kudüs'te ve İslam coğrafyasında zulümlerin bitmesine, dünyanın huzur yurdu haline gelmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Hayırlı bayramlar."

Kaynak: Bültenler

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