Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Kamuda çalışanlara idari izin kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Tam kapanmada Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kamu çalışanlarına yönelik yapılan açıklamalara göre kamuda çalışanlara idari izin kaç gün?

Kamuda idari iznin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kamuda çalışanlara idari izin kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Hafta ortasına denk gelen Ramazan Bayramı'nda 3 gün olarak uygulanacak tatil;10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günlerine tam gün, 12 Mayıs Çarşamba gününe de yarım gün idari izin verilecek. Hafta sonları ile beraber Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak.

Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

KAMUDA ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla illere yazı gönderildi. Koronavirüs salgınının önüne geçilmek amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği belirtildi. Haberler.com açıklamaları sizler için derledik.

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?