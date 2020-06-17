Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ve temassız ödemelerde rekor
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Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ve temassız ödemelerde rekor

Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ödeme işlem adedinde ve temassız ödemelerde rekor kırıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ve temassız ödemelerde rekor
17.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:11

Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ödeme işlem adedinde ve temassız ödemelerde rekor kırıldı. İnternetten ödemeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken elektronik eşya ve giyim sektörlerinde daha çok tercih edildi. İnternetten kartlı ödeme yapılan işyeri adedi ise geçen yılın 1,5 katına çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2020 yılı mayıs ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, Mayıs ayı sonunda Türkiye'de toplam 242,7 milyon kart bulunurken, bunların 71,4 milyon adedi kredi kartı, 171,3 milyon adedi ise banka kartından oluşuyor. Mayıs 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yıllık yüzde 5'lik, banka kartı adedinde ise yıllık yüzde 11'lik artış görüldü.

Verilere göre, Mayıs ayında toplam 76,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılan ödemelerden, 12,9 milyar TL'si ise banka kartları ile yapılan ödemelerden oluştu. Buna göre, kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında azalırken, banka kartı ile yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 19'luk büyüme kaydetti.

Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ödeme trafiğinde ve temassız ödemelerde işlem rekoru kırıldı

Her yıl genellikle bayram arifelerinde kartlı ödeme adedinde rekor yenilenirken, bu yıl da bu trend bozulmadı. Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 22 Mayıs Cuma gününde 26,6 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedinde yeni rekor kırıldı. Cuma günü en fazla kartlı ödemenin gerçekleştiği saat aralığı 17.00-18.00 olurken, en fazla ödeme ise saat 16.59'da gerçekleşti.

22 Mayıs Cuma günü bir başka rekor ise temassız ödemelerde gerçekleşti. 22 Mayıs'ta, 7 milyon temassız ödeme ile bugüne kadar bir günde en fazla gerçekleşen temassız ödeme adedine ulaşıldı. Bu günde mağaza içi gerçekleşen ödemelerin yüzde 30'u yani her 3 ödemeden 1'i temassız gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ

Son yıllarda yükselişte olan internetten kartlı ödemeler, olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde daha da yaygınlaşarak, en önemli ödeme araçlarımızdan biri haline geldi. Mayıs ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 19 milyar TL'ye ulaştı. Böylece mayıs ayında internetten kartlı ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmış oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da rekor kırdı ve yüzde 25'i geçti.

Ödemelerini internetten yapmayı tercih eden kart kullanıcı sayısı da artışını sürdürdü. Mayıs ayında 20 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kart ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. Mart ve nisan aylarında da 5 milyon adet kart ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanılmıştı; böylece, pandemi döneminde 7 milyon kart internetten ödemeler ile tanışmış oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME GERÇEKLEŞEN İŞYERİ ADEDİ GEÇEN YILIN 1,5 KATINA ULAŞTI

Dijital dönüşümle beraber internetten alışveriş yapılabilen işyeri sayısı da her geçen gün artarken, pandemi dönemiyle bu dönüşüm daha da hızlandı. Birçok yeni işyerinin internet üzerinden hizmet vermeye başladığı görülürken, mayıs ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi geçen yıla göre yüzde 43 artarak 54 bini geçti.

"ELEKTRONİK EŞYA" VE "GİYİM" SEKTÖRLERİNDE İNTERNETTEN ÖDEMELER HIZ KAZANDI

Mayıs ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı sektör detayında incelendiğinde, internetten alışveriş dönüşümünün en yoğun yaşandığı sektörler "elektronik eşya" ile "giyim" sektörleri oldu. Geçen yılın aynı döneminde "elektronik eşya" sektöründe yüzde 43 olan internetten kartlı ödeme payı Mayıs 2020'de yüzde 70'e çıkarken, bu oran "giyim ve aksesuar" sektöründe yüzde 14'ten yüzde 42'ye, "eğitim/kırtasiye" sektöründe yüzde 14'ten yüzde 30'a, "mobilya ve dekorasyon" sektöründe yüzde 11'den yüzde 24'e ve "yemek" sektöründe yüzde 4'ten yüzde 12'ye çıktı. Pandemi dönemiyle beraber ödeme alışkanlıkları hızla değişirken bu 5 sektör internetten ödemelerin geçen yıla göre en fazla tercih edildiği sektörler arasında yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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