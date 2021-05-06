Ramazan Bayramı öncesinde aile sağlığı merkezlerinin çalışma biçimini aile hekimleri planlayacak
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Ramazan Bayramı öncesinde aile sağlığı merkezlerinin çalışma biçimini aile hekimleri planlayacak

Ramazan Bayramı öncesinde aile sağlığı merkezlerinin çalışma biçimini aile hekimleri planlayacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı öncesindeki 10, 11 ve 12 Mayıs'ta aile sağlığı merkezlerinin (ASM) çalışma biçimi, aile hekimlerince planlanacak.

Ramazan Bayramı öncesindeki 10, 11 ve 12 Mayıs'ta aile sağlığı merkezlerinin (ASM) çalışma biçimi, aile hekimlerince planlanacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen "Tam Kapanma Döneminde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" konulu yazıda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren kararında, hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, bu kapsamda, aşılama ve filyasyon hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla ilgili tarihlerde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev alacak asgari sağlık personeli sayısına ilişkin kararların, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde ise il sağlık müdürünün görüşü alınmak suretiyle ilçe sağlık müdürü veya toplum sağlığı başkanı tarafından alınacağının belirtildiği anımsatıldı.

Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre toplum sağlığı merkezleri (TSM) ve ilçe sağlık müdürlüklerinde (İSM) ilçe yöneticilerinin, ASM'lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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