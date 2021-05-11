Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
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Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RAMAZAN Bayramı'na kısa bir süre kala gıda işletmelerine denetimler yoğunlaştırıldı.

RAMAZAN Bayramı'na kısa bir süre kala gıda işletmelerine denetimler yoğunlaştırıldı. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tatlı üretimi yapan imalathanelere denetim yaptı. Denetimler de hijyen koşulları başta olmak üzere çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği dikkat edildi. Aynı zamanda ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz için numune aldı. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'da katıldı.

İstanbul'da denetimlere 7 gün 24 saat devam ettiklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Ramazan Bayramı'na girerken işletmelerimizin denetimlerine yoğunluk veriyoruz. 755 denetçimiz ile sahadayız. Biz İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetimlerimizi eğitim denetimi tarzında yapıyoruz.  Şu an Üsküdar'da bulunan işletmemizde de bazı eksiklikler tespit ettik. İşletmenin hammadde deposunda, üretim hattı ve soğuk hava deposunda bazı eksiklikler vardı. İşletme sahiplerine neler yapması gerektiğini söyledik. Bu işletmemize 1 ay kadar süre vereceğiz. Bu eksiklikleri giderip gidermediğine bakacağız" dedi.

"2021 YILINDA 87 BİN DENETİM UYGULADIK"Karaca, "İstanbul'da şu an 125 bin işletme var. Her işletmeye bir denetçi bulunduramayız. Tüketicilerimiz gördükleri herhangi bir olumsuzlukta 'ALO 174 Gıda Hattı'na bildirdikleri takdirde biz o işletmeye daha kolay müdahale edebiliriz. İstanbul'da geçen yıl 215 bin denetim yaptık. 32 milyon civarında da para cezası uyguladık. 2021 yılında ise 87 bin denetim uyguladık ve denetimlerimiz çok hızlı bir şekilde 39 ilçemizde devam ediyor" diye konuştu. 

 


Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara gıda denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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