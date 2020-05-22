Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri Şehitlikten görüntüler Dua okuyanlardan detaylar Mezarların temizlenmesi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar, bayramda yapılamayacak olan şehitlik ve...

Şehitlikten görüntüler Dua okuyanlardan detaylar Mezarların temizlenmesi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar, bayramda yapılamayacak olan şehitlik ve mezarlık ziyaretlerini bayram öncesi yaptı. Vatandaşların Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabrini ziyaret edip bakım ve temizlik yaparak dua ettiği görüldü. Kaynak: AA