Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri
Şehitlikten görüntüler Dua okuyanlardan detaylar Mezarların temizlenmesi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar, bayramda yapılamayacak olan şehitlik ve...
22.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:39
Şehitlikten görüntüler
Dua okuyanlardan detaylar
Mezarların temizlenmesi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar, bayramda yapılamayacak olan şehitlik ve mezarlık ziyaretlerini bayram öncesi yaptı. Vatandaşların Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabrini ziyaret edip bakım ve temizlik yaparak dua ettiği görüldü.
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Kaynak: AA