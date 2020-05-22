Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri
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Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri

Şehitlikten görüntüler Dua okuyanlardan detaylar Mezarların temizlenmesi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar, bayramda yapılamayacak olan şehitlik ve...

22.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:39

Şehitlikten görüntüler

Dua okuyanlardan detaylar

Mezarların temizlenmesi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar, bayramda yapılamayacak olan şehitlik ve mezarlık ziyaretlerini bayram öncesi yaptı. Vatandaşların Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabrini ziyaret edip bakım ve temizlik yaparak dua ettiği görüldü.

Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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