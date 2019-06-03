Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti

Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, ramazan bayramı öncesi şehitliği ziyaret etti.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden Gürkan, Tüfenkci, Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Güder'in Kur'an-Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatanın birlik ve beraberliği ile bağımsızlığın kolay elde edilmediğine işaret ederek, "Bayram arifesinde şehitlerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin bu milletin bağrında yattığını ifade etmek istiyorum. Tüm şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Tüfenkci ise vatan uğruna can veren şehitlere, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin minnettar olduğunu belirtti.

Kaynak: AA