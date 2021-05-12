Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Yerel

-Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

-Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

YOZGAT - Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yozgat'ta şehit aileleri ve yakınları ile il protokolü Ramazan Bayramı arifesinde Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra şehit yakınları ve il protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı şehitlikte askeri görevliler de şehit yakınlarını yalnız bırakmadı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyoruz. Bu vatan böyle kolay elde edilmedi. İçerde ve dışarda halen mücadelemiz devam ediyor. Biz güçlü olmak zorundayız. İsrail Mescid-i Aksa'da saldırılarda bulunuyor biz Türkiye olarak dünyaya adalet sağlayan bir milletiz. Onun için Türkiye için değil dünya için güçlü olmaz zorundayız.

Bunun içinde mücadelemize devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Hakan Sabancı Jennifer Lopez Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Muslera Arda Turan Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:20:51. #1.15#

title