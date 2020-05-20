Ramazan Bayramı öncesi Sakarya halinde yoğunluk oluştu Ramazan Bayramı öncesi Sakarya halinde yoğunluk oluştuSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bölge halinde, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Ramazan Bayramı öncesi Sakarya halinde yoğunluk oluştu

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bölge halinde, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bayramda 4 gün sürecek yasak öncesi çok sayıda esnaf hale gelerek sebze ve meyve aldı.

Ramazan Bayramı'nda 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak olması nedeniyle Sakarya'da bölge halinde hareketlilik arttı. Çok sayıda esnaf, Arifiye ilçesinde bulunan bölge haline akın etti. 00.00'da açılan halin girişinde 1 kilometreden fazla kuyruk oluştu. Gece saatlerinde başlayan yoğunluk sabaha kadar sürdü. Sakarya Hal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, 'Hem bayram arifesi hem de hallerin 4 gün kapanacak olmasından kaynaklı bir yoğunluk var, bu da oldukça normal. Hal zaten gece açılır, insanlar evlerinde yattıkları sırada onlara taze sebze ve meyveyi ulaştırmak için çalışıyoruz. Şu anda tedarikle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İnsanların her şekilde taze ürüne erişebilmesini sağlamaya çalışıyoruz' dedi.

Ankara'ya bağlı Nallıhan ilçesinden Sakarya'daki hale alışverişe gelen Bayram Güney, 'Çok temiz ve rahat olduğu için buraya geliyorum. Sebzeler taze olduğu için müşterilerde memnun oluyor.' diye konuştu.

Bartın'dan Sakarya'ya gelen İsmail Etemoğlu, 'Adapazarı'na haftada 3 gün geliyorum. Devamlı Sakarya Haline geliyoruz, buradaki esnaflar bize çok yardımcı oluyorlar. Eskiden Ankara'ya gidiyorduk artık buraya geliyoruz' dedi.

Kaynak: DHA