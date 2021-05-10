Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi
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Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi

Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala halk sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamda hizmet sunmasını sağlamak adına pastane, tatlıcı ve kuruyemişçileri denetledi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala halk sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamda hizmet sunmasını sağlamak adına pastane, tatlıcı ve kuruyemişçileri denetledi.

Halk sağlığına büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde pastane, tatlıcı, kuruyemişçiler ile lokum ve şeker satımı yapan işletmeleri denetledi. Ekipler, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, kullanılan malzemenin son kullanım tarihine ve hijyenine dikkat etti. Esnaf, yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını kaydederek, halk sağlığını korumak adına hijyene önem verdiklerini söyledi.

"Halk sağlığını korumak adına denetimleri olumlu buluyoruz"

Bu tür denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşların sağlığı açısından olumlu bulduklarını dile getiren pastane işletmecisi Faruk Göker, "Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın; tatlı, şeker, lokum ve diğer unlu mamuller satışında yoğun bir artış oldu. Malum pandemiden dolayı bu bayram paket servisi üzerine çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, siparişlerini verdikten sonra, en kısa süre içerisinde siparişlerini adreslerine ulaştırıyoruz. Tabi bu anlamda Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin, yaklaşan bayram öncesi halk sağlığını korumak adına bu denetimleri olumlu buluyoruz. Sonuçta bu denetimler hem biz işletmeciler hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından önemli. Bizler iş yerlerimizin denetimlerinden rahatsızlık değil, memnuniyet duyuyoruz. Halkımızın sağlığının korunması adına bu tür denetimlerin sık sık yapılmasını da istiyoruz. Sonuçta sattığımız ürünler, bizim kalitemizi ortaya koyuyor. Ne kadar kaliteli ve temiz ürünler satarsak bizim açımızdan daha iyidir. Bu denetimlerden dolayı Şehitkamil Belediyemize ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi
Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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