Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı durgun
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Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı durgun

Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı durgun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan Bayramı öncesinde şeker satışının yapıldığı yerlerden Mısır Çarşısında durgunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı öncesinde şeker satışının yapıldığı yerlerden Mısır Çarşısında durgunluk yaşandı. Esnaf satışların az olduğunu söylerken, şeker alanlar vatandaşlar da bayram ruhunu yaşatmak için aldıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı arefesi bu sene de Korona virüs gölgesinde geçiyor. Ramazan Bayramı'na bir gün kala bayramlık şeker, çikolata, tatlı satan yerlerden biri olan Mısır Çarşısında satışlar önceki yılların aksine durgun geçiyor. 17 günlük tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı arefesinde esnaflar sabahın erken saatlerinde dükkanlarını, şeker tezgahlarını açtı ancak beklenen yoğunluk henüz yaşanmadı. Şeker, çikolata almaya gelenlerin sayısının oldukça az olduğu gözlenirken, esnaflar satışların öğleden sonra bir nebze de olsa artmasını bekliyor.

"Çocuklar için alıyoruz"

Şekerleri kapıya gelecek çocuklar için aldığını söyleyen Bektaş Altay, "Kapıya gelen çocuklara vermek için alıyoruz. Ziyaret olmayacak zaten. Ramazan ruhunu, geleneği kaybetmemek için alıyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

"Çocuklara bunu yaşatmak lazım"

Bayram geleneğini yaşatmak için şeker aldıklarını ifade eden Mustafa Baran ise, "Çocuklar için alıyoruz. Geleneksel olarak sürüyor bizde. Kapıya gelen giden oluyor. Çocukların gözü kalmaması için şeker alıyoruz. Başka bir amacımız yok. Çocuklar pandeminin, bazı şeylerin farkında değil. Bayramların önemi daha büyük bizde ve çocuklara bunu yaşatmak lazım. Bizde bunun çabası içerisindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı durgun
Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı durgun
Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı durgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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