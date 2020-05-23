Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a sessizlik hakim Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'da Üsküdar ve Kadıköy Meydanı boş kaldı.

Pazartesi günü alınan karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını da kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da yolların boş kaldığı görülürken, kısıtlama dışında kalan vatandaşların da sabah saatlerinde işlerine gittiği görüldü. Normal şartlarda arefe günü İstanbul'da yoğunluk yaşanırken kısıtlama nedeniyle şehir adeta sessizliğe büründü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA